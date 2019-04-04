Антимонопольний комітет оштрафував 22 постачальників харчування для армії



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Загальний розмір штрафу, який було накладено на компанії, становить 869 265 648 грн

Антимонопольний комітет оштрафував 22 компанії-постачальники харчування для армії за змову на тендерах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала держуповноважена АМКУ Агнія Загребельська.

«Сьогодні, 4 квітня 2019, на засіданні Комітету розглянута справа про порушення 24 суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів електронних реверсивних аукціонів з надання послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом, які проводило Міністерство оборони України за допомогою системи електронних закупівель Prozorro. 22 з 24 компаній були визнані винними у вчиненні порушення», - написала Загребельська.

Вона зазначила, що у вчиненні порушення були визнані винними такі компанії: ТОВ «Візит» (97,4 млн грн), ТОВ «Укрпродакорд ОР» (204,4 млн грн), ТОВ «Військторг» (363,9 млн грн), ТОВ «Геус-Груп» (понад 1 млн грн), ТОВ «Продвсесвіт» (понад 1 млн грн), ТОВ «Час мрій» (понад 1 млн грн), ТОВ «Транс Логістик Центр» (6 млн грн), ТОВ «Ректан» (понад 1 млн грн), ТОВ «Латоріца-Темп» (22 млн грн), ТОВ «Валета С» (1,3 млн грн), ПП «Збалансоване харчування» (1,3 млн грн), ТОВ «ВКФ «САВА» або ТОВ «Страттор Сільвер» (2 млн грн), ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» (7,4 млн грн), ТОВ «Страттон Інфо» або ТОВ «Авіка» (понад 2 млн грн), ТОВ «АРТА ГРУП» (1,7 млн грн), ПП «Артек-Союз» (22,8 млн грн), НВФ «Істок-Днепр» (2,8 млн грн), ТОВ «Статпостач» (1,7 млн грн), ТОВ «Ольмира» (680 тис. грн), ПП «Інтера» (понад 1 млн грн), ТОВ «Пирятинський делікатес» (93,8 млн грн), ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (32,5 млн грн).