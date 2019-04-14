Антиурядові протести в Албанії: протестувальники штурмували будівлю парламенту, є поранені



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Фото Reuters

Протестувальники звинувачують соціалістичний уряд Еді Рами в корупції та фальсифікації результатів виборів

Під час антиурядових протестів у столиці Албанії Тирані демонстранти намагалися прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламент.

Люди кидали у правоохоронців каміння та димові шашки, а також підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ та кийки.

За данними опозиційної Демократичної партії, внаслідок сутичок поранення отримали 15 демонстрантів.

В той же час в Міністерстві внутрішніх справ Албанії повідомили про поранення п'ятьох поліцейських. Окрім цього зазначається, що травми також отримали і журналісти.

Протестувальники звинувачують соціалістичний уряд Еді Рами в корупції та фальсифікації результатів виборів.

Протягом кількох останніх місяців у країні відбуваються протести з вимогою відставки уряду.

Лідер Демократичної партії Албанії Люльзім Баша закликав до продовження протестів. Він переконаний у країні мають пройти дострокові вибори та запроваджений перехідний уряд.

Джерело: Deutsche Welle