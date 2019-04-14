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    Антиурядові протести в Албанії: протестувальники штурмували будівлю парламенту, є поранені

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    Антиурядові протести в Албанії: протестувальники штурмували будівлю парламенту, є поранені
    Фото Reuters

    Протестувальники звинувачують соціалістичний уряд Еді Рами в корупції та фальсифікації результатів виборів

    Під час антиурядових протестів у столиці Албанії Тирані демонстранти намагалися прорватися через поліцейський кордон до будівлі парламент.

    Люди кидали у правоохоронців каміння та димові шашки, а також підпалили припаркований біля будівлі автомобіль. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ та кийки.

    За данними опозиційної Демократичної партії, внаслідок сутичок поранення отримали 15 демонстрантів.

    В той же час в Міністерстві внутрішніх справ Албанії повідомили про поранення п'ятьох поліцейських. Окрім цього зазначається, що травми також отримали і журналісти.

    Протестувальники звинувачують соціалістичний уряд Еді Рами в корупції та фальсифікації результатів виборів.

    Протягом кількох останніх місяців у країні відбуваються протести з вимогою відставки уряду.

    Лідер Демократичної партії Албанії Люльзім Баша закликав до продовження протестів. Він переконаний у країні мають пройти дострокові вибори та запроваджений перехідний уряд.

    Джерело: Deutsche Welle

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