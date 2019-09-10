Apple оголосила дату запуску сервісу Apple TV+



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сервіс буде доступний в понад 100 країнах світу

Компанія Apple оголосила на щорічній конференції, що запустить стрімінговий сервіс Apple TV+ 1 листопада.

Про це заявив гендиректор Apple Тім Кук на щорічній конференції Apple 10 вересня.

Сервіс буде доступний в понад 100 країнах світу.

Підписка коштуватиме 5 доларів у місяць для всієї родини. Щомісяця на Apple TV з'являтимуться нові фільми та серіали.

Для тих, хто придбає Mac, iPad чи iPhone, Apple подарує безкоштовну підписку на Apple TV на рік.

Нагадаємо, компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.

Джерело: Громадське