Apple презентувала новий iPhone 11
Нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr
Компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.
Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.
Нові iPhone будуть доступні в червоному, чорному, м'ятному, світло фіолетовому, жовтому та білому кольорах.
Також нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr.
Конструкція не змінилася, передня та задня панель зроблені зі скла, а рамка з анодованого алюмінію. В iPhone 11 оновили динаміки, тепер вони будуть підтримують Dolby Atmos.
Apple’s new iPhone 11 and iPhone 11 Pro cameras: what they dohttps://t.co/qq1GFW5xDf pic.twitter.com/U6loSPVoIn— The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.
В телефонах буде можливість зробити ширококутні знімки. Відтепер користувачі iPhone 11 зможуть зробити портрети тварин.
Також в камері iPhone 11 з'явиться нічний режим. Камера зніматиме відео в розширенні 4К при 60 кадрах в секунду.
Фронтальна камера буде 12-мегапіксельна з більшим кутом огляду. Також вона зможе знімати сповільнене відео — slofies.
Ціна стартуватиме від 699 доларів у США.
Джерело: Громадське