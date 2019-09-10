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    Apple презентувала новий iPhone 11

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    Презентація iPhone 11 від Apple - Apple презентувала новий iPhone 11
    Презентація iPhone 11 від Apple
    Фото: Apple

    Нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr

    Компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.

    Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.

    Нові iPhone будуть доступні в червоному, чорному, м'ятному, світло фіолетовому, жовтому та білому кольорах.

    Також нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr.

    Конструкція не змінилася, передня та задня панель зроблені зі скла, а рамка з анодованого алюмінію. В iPhone 11 оновили динаміки, тепер вони будуть підтримують Dolby Atmos.

    В телефонах буде можливість зробити ширококутні знімки. Відтепер користувачі iPhone 11 зможуть зробити портрети тварин.

    Також в камері iPhone 11 з'явиться нічний режим. Камера зніматиме відео в розширенні 4К при 60 кадрах в секунду.

    Фронтальна камера буде 12-мегапіксельна з більшим кутом огляду. Також вона зможе знімати сповільнене відео — slofies.

    Ціна стартуватиме від 699 доларів у США.

    Джерело: Громадське

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