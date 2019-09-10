Apple презентувала новий iPhone 11



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Презентація iPhone 11 від Apple Фото: Apple

Нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr

Компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.

Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.

Нові iPhone будуть доступні в червоному, чорному, м'ятному, світло фіолетовому, жовтому та білому кольорах.

Також нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr.

Конструкція не змінилася, передня та задня панель зроблені зі скла, а рамка з анодованого алюмінію. В iPhone 11 оновили динаміки, тепер вони будуть підтримують Dolby Atmos.

Apple’s new iPhone 11 and iPhone 11 Pro cameras: what they dohttps://t.co/qq1GFW5xDf pic.twitter.com/U6loSPVoIn — The Verge (@verge) 10 вересня 2019 р.

В телефонах буде можливість зробити ширококутні знімки. Відтепер користувачі iPhone 11 зможуть зробити портрети тварин.

Також в камері iPhone 11 з'явиться нічний режим. Камера зніматиме відео в розширенні 4К при 60 кадрах в секунду.

Фронтальна камера буде 12-мегапіксельна з більшим кутом огляду. Також вона зможе знімати сповільнене відео — slofies.

Ціна стартуватиме від 699 доларів у США.

Джерело: Громадське