Нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr

Компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.

Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.

Нові iPhone будуть доступні в червоному, чорному, м'ятному, світло фіолетовому, жовтому та білому кольорах.

Також нові iPhone працюватимуть на одну годину довше, ніж iPhone Xr.

Конструкція не змінилася, передня та задня панель зроблені зі скла, а рамка з анодованого алюмінію. В iPhone 11 оновили динаміки, тепер вони будуть підтримують Dolby Atmos.

Apple’s new iPhone 11 and iPhone 11 Pro cameras: what they dohttps://t.co/qq1GFW5xDf pic.twitter.com/U6loSPVoIn