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    Арештований пасажирський літак Як-40 продають за 4,5 млн грн

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    <p>Остання дата експлуатації літака - орієнтовно 2013 року</p> - Арештований пасажирський літак Як-40 продають за 4,5 млн грн

    Остання дата експлуатації літака - орієнтовно 2013 року

    На продаж виставлено пасажирський літак Як-40, 1976 року випуску

    OpenMarket (ДП «СЕТАМ») продає арештований пасажирський літак Як-40 за 4,5 млн грн у Києві.

    «На продаж виставлено літак пасажирський Як-40, 1976 року випуску, заводський номер 9610546, державний реєстраційний знак UR-CDW, виготовлювач - Саратов САЗ, бортовий радіотелефонний знак URCDW, реєстраційне посвідчення повітряного судна № РП 1986/4 від 06.11.2006. Остання дата експлуатації орієнтовно 2013 року», - повідомляє пресслужба ДП «СЕТАМ».

    Місцезнаходження майна: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 79, КП МА «Київ» (Жуляни).

    «Літак може стати гарним придбанням для місцевої авіакомпанії або для авіаремонтного підприємства», - заявив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

    Аукціон відбудеться 12 вересня. Стартова ціна судна: 4 532 000.00 грн.

    OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) – система реалізації майна через мережу Інтернет, яка працює на всій території України з 2014 року.

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