Армія оборони Ізраїлю стягує бронетехніку до кордону з Газою, на півдні запроваджено надзвичайний стан



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Армія провела обмежений заклик резервістів на випадок продовження ескалації

ЦАХАЛ висунув до кордону з Газою 7 бронетанкову бригаду, яка буде діяти в складі дивізії "Газа", а також провів обмежений призов резервістів. Про це в неділю, 5 травня, повідомив прес-секретар ЦАХАЛу бригадний генерал Ронен Манеліс.

У свою чергу Біньямін Нетаніягу, відкриваючи недільне засідання уряду, сказав, що армії наказано продовжувати наносити масовані удари по терористах в Газі. Він також підписав указ про введення особливого положення в 40-кілометровій зоні від кордону з Газою, яке поки встановлено на найближчі 48 годин.

«На тлі високої загрози цивільному населенню оголошую особливу ситуацію, - сказав Нетаньяху. - Держава візьме на себе витрати за збитки, пов'язані з ескалацією».

На засіданні міністри дали зрозуміти, що вищим пріоритетом є безпека громадян Ізраїлю, а конкурс Євробачення не вплине на прийняття рішень з цього приводу.

У свою чергу глава армійської прес-служби сказав, що ЦАХАЛ готується до продовження ескалації, яка, згідно з оцінками, може тривати ще кілька днів. За його словами, командування армії ніяк не пов'язане з переговорами щодо припинення вогню.

Ронен Манеліс повідомив, що з початку нового витка протистояння (10 години ранку суботи, 4 травня) по Ізраїлю випущено 450 ракет і мінометних снарядів. 150 ракет перехопив «Залізний купол», однак при подібній інтенсивності вогню герметично прикрити весь простір неможливо. В результаті кілька ракет потрапили в житлові і громадські будівлі, одна людина загинула (житель Ашкелона Моше Агади), ще близько 10 отримали серйозні поранення.

За словами прес-секретаря ЦАХАЛу, армія продовжує завдавати ударів по Газі. Він сказав, що є чотири групи цілей: бойовики і терористичні угруповання (знищено 8, в тому числі троє бойовиків ХАМАСу, інші - з Ісламського джихаду та інших екстремістських угруповань); інфраструктура терору (включаючи диверсійні тунелі і збройові заводи); офісні будівлі (включаючи відомства ХАМАСу); бази і тренувальні табори (включаючи військово-морські сили).

Всього за час ескалації, як повідомив генерал, було атаковано 220 цілей. За його словами, в останні години ВВС ЦАХАЛа продовжують завдавати ударів по Газі - в основному по домівках польових командирів Ісламського джихаду і ХАМАСу (переважно в Рафіасі і Хан-Юнес). В останні години було атаковано 30 таких будинків.

Сенс таких ударів, пояснив генерал Манеліс, зводиться до наступного: польовий командир, який знаходиться на позиціях, звідки йдуть запуски ракет, повертається - і не знаходить свого будинку. Це щось близьке до руйнування будинків терористів.

Нагадаємо, що протягом минулої доби ХАМАС і Ісламський джихад піддають масованим обстрілам міста Ізраїлю. Ситуація загострилася в п'ятницю, 3 травня, після того як вогнем терористів з Гази були поранені двоє службовців на кордоні ізраїльських військових. Солдат отримав поранення середнього ступеня тяжкості в стегно, дівчина-військовослужбовець була легко поранена уламками.

ЦАХАЛ відповів на цю диверсію, після чого почалися ракетні обстріли. Перша їх хвиля пішла о 9:58 суботи, 4 травня.

