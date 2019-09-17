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    Аслунд: Ми маємо унікальний шанс зменшити корупцію в Україні

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    Економіст Андреас Аслун - Аслунд: Ми маємо унікальний шанс зменшити корупцію в Україні
    Економіст Андреас Аслун

    Економіст підготував меморандум взаємодії влади та бізнесу

    Представники дев’яти українських фінансово-промислових груп підписали меморандум взаємодії влади та бізнесу в країні, який закріплює принципи ведення бізнесу, повідомляє «Апостроф».

    У меморандумі перераховано 15 принципів ведення бізнесу, яких мають дотримуватися підписанти.

    Це незалежність Національного банку, виконання умов угоди асоціації з ЄС, прозорість та простота податкової системи, судова та антикорупційна реформи, ринок землі, прозора приватизація, боротьба з рейдерством, публічний доступ до інформації про кінцевих власників підприємств та високовартісних активів, підтримка конкурентного середовища та позбавлення СБУ функції розслідування економічних злочинів.

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    «Я вважаю, що зараз в Україні є унікальний економічний консенсус. Тож ми маємо унікальний шанс зменшити корупцію, захистити право власності та спростити ведення бізнесу» — сказав економіст Андреас Аслунд.

    Також саме Аслунд підготував меморандум.

    Документ підписали Олег Бахматюк, власник компанії «Укрлендфармінг», Сергій Тігіпко, власник групи «ТАС», Андрій Ставніцер (група «ТІС»), Джок Мендоза-Вілсон директор з міжнародних зв'язків корпорації СКМ Ріната Ахметова, а також представники компаній «Бурізма» Миколи Злочевського, Smart Holding Вадима Новинского, «Епіцентр» Галини та Олександра Герег.

    Серед підписантів немає співвласника телеканалу «1+1» Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів.

    «Було два бізнесмени, яких ми не запрошували підписати ці принципи, але їх прізвища я називати не буду», — сказав Аслунд.

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    ЄС СБУ економіка приватизація корупція в Україні ринок незалежність Меморандум розслідування Олег Бахматюк Укрлендфармінг Сергій Тігіпко
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