Аслунд: Ми маємо унікальний шанс зменшити корупцію в Україні



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Економіст Андреас Аслун

Економіст підготував меморандум взаємодії влади та бізнесу

Представники дев’яти українських фінансово-промислових груп підписали меморандум взаємодії влади та бізнесу в країні, який закріплює принципи ведення бізнесу, повідомляє «Апостроф».

У меморандумі перераховано 15 принципів ведення бізнесу, яких мають дотримуватися підписанти.

Це незалежність Національного банку, виконання умов угоди асоціації з ЄС, прозорість та простота податкової системи, судова та антикорупційна реформи, ринок землі, прозора приватизація, боротьба з рейдерством, публічний доступ до інформації про кінцевих власників підприємств та високовартісних активів, підтримка конкурентного середовища та позбавлення СБУ функції розслідування економічних злочинів.

«Я вважаю, що зараз в Україні є унікальний економічний консенсус. Тож ми маємо унікальний шанс зменшити корупцію, захистити право власності та спростити ведення бізнесу» — сказав економіст Андреас Аслунд.

Також саме Аслунд підготував меморандум.

Документ підписали Олег Бахматюк, власник компанії «Укрлендфармінг», Сергій Тігіпко, власник групи «ТАС», Андрій Ставніцер (група «ТІС»), Джок Мендоза-Вілсон директор з міжнародних зв'язків корпорації СКМ Ріната Ахметова, а також представники компаній «Бурізма» Миколи Злочевського, Smart Holding Вадима Новинского, «Епіцентр» Галини та Олександра Герег.

Серед підписантів немає співвласника телеканалу «1+1» Ігоря Коломойського та його бізнес-партнерів.

«Було два бізнесмени, яких ми не запрошували підписати ці принципи, але їх прізвища я називати не буду», — сказав Аслунд.