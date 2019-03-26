Асоціація водоканалів вимагає підвищити тарифи на воду на 15%



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Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій

Зростання вартості електроенергії без коригування тарифів приносить водоканалам 100 млн. грн додаткових збитків щомісяця

Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій заявила, що водоканали неодноразово подавали пропозиції про коригування тарифів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Проте комісія не реагує на такі заяви.

Останні два роки в бюджети не закладали кошти для погашення різниці між діючими та економічно-обґрунтованими тарифами водоканалів. Через подорожчання електроенергії та збиткові тарифи водоканали сукупно заборгували вже 6 млрд грн.

Наприкінці березня спливає строк дії договору водоканалів із постачальником електроенергії «Укрінтеренерго», та знайти нових постачальників не вдається через великі борги цих підприємств. Підвищення тарифів водоканалів в середньому на 15%, на думку Бабій, забезпечило б надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. «Але за існуючою процедурою, навіть при схваленні комісією нових тарифів, водоканали отримають необхідні кошти лише у травні», - звертає увагу експерт.

Нагадаємо, 1 квітня більш як 5 мільйонів українців можуть залишитися без водопостачання та водовідведення через знеструмлення водоканалів. Відповідні попередження ці підприємства вже отримали від енергопостачальної компанії «Укрінтеренерго». Найбільше можуть постраждати мешканці Дніпропетровської, Донецької, частково Полтавської областей. Керівники водоканалів попереджають: якщо каналізаційні насосні станції не працюватимуть протягом п’яти діб, а температура у цей період складатиме плюс 15, згадані вище регіони перетворяться на зону екологічного лиха.

«Водоканали штучно доводять до банкрутства, можливо, щоб потім приватизувати. Але в жодній країні майно водоканалів не може бути приватною власністю, тому що це критична інфраструктура.» - наголошує Ольга Бабій.

Нагадаємо, що раніше Міністерство енергетики та вугільної промисловості вже зверталося до уряду з проханням врегулювати ситуацію з боргами на ринку електроенергії.