Міненерго попросило уряд розібратися з боргами на ринку електроенергії



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Загальний рівень розрахунків споживачів за електроенергію не перевищує 40%, - Богуславець

З 1 квітня 2019 року електроенергію можуть відключити у водоканалах та теплокомуненерго, що накопичили борги, - урядовець

Міністерство енергетики та вугільної промисловості звернулося до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням прийняти невідкладні дії щодо стабілізації платіжної дисципліни на ринку електричної енергії, щоб уникнути енергетичної кризи в державі. Про це розповіла генеральний директор директорату енергетичних ринків міністерства енергетики Ольга Буславець, повідомляє УНІАН.

Як відомо, 31 березня 2019 року ДП «Укрінтеренерго» завершує постачання електроенергії споживачам, які приєдналися до договору про постачання електроенергії постачальником «останньої надії» 1 січня 2019 року. Якщо до 1 квітня 2019 року у такого споживача немає договору з новим постачальником, все одно постачання електроенергії припиняється шляхом відключення електроустановок такого споживача без додаткового попередження.

Таким чином, вже на початку квітня відбудеться відключення від постачання електроенергії життєво важливих підприємств, у числі яких міські водоканали, адже укласти договір з новим постачальником електроенергії підприємства, у яких є старі борги, не зможуть.

Разом з тим багато споживачів постачальника «останньої надії» мають серйозні проблеми з платіжною дисципліною, тому їм складно знайти постачальника електроенергії.

За словами Буславець, деякі клієнти постачальника «останньої надії» вже встигли накопичити «нові» борги.

«За підсумками перших місяців функціонування роздрібного ринку електричної енергії, споживачами постачальника «останньої надії» стали такі непобутові споживачі, як підприємства водного господарства, теплокомуненерго та інші. Загальний рівень розрахунків споживачів за електроенергію не перевищує 40%», - зазначила вона.

За даними Буславець, на початок березня 2019 заборгованість вугледобувної промисловості за спожиту електричну енергію за два місяці 2019 року становить 382 млн грн.

«Із загального обсягу електричної енергії, що реалізується споживачам постачальника «останньої надії», в лютому 2019 року 87% реалізовано споживачам, які несвоєчасно розраховуються за електричну енергію. Частка водоканалів становить 23% з рівнем оплати за лютий 2019 року 4%; частка вугільних підприємств становить 32% з рівнем оплати 7%; частка житлово-комунальних підприємств теплокомуненерго і т. д.) займає 7% загального обсягу з рівнем оплати 13%; частка підприємств промисловості, таких як ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» і ТОВ «Рубіжанський краситель», становить 13% з рівнем оплати 6%», - повідомила вона.

За словами Буславець, вжити дії щодо стабілізації платіжної дисципліни необхідно, щоб не допустити банкрутства, подальшого припинення діяльності державного підприємства «Укрінтеренерго», щоб врегулювати своєчасне забезпечення фінансових зобов'язань між учасниками ринку електричної енергії.

Як відомо, Кабінет міністрів у грудні 2018 призначив ДП «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» на всій території України. З 1 січня 2019 в Україні вступила в дію реформа ринку електроенергії. Найбільших змін зазнали умови поставки електроенергії для юридичних осіб.

Підприємства, організації, установи, чия договірна потужність електроустановок перевищує 150 кВт, повинні були до 11 грудня 2018 вибрати собі постачальника електроенергії і укласти з ним договір на ринкових умовах. Компанії, які залишилися без постачальника на новому ринку, згідно ст.64 ЗУ «Про ринок електроенергії» та рішенням Кабінету міністрів, автоматично стають клієнтами постачальника «останньої надії».