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    Аваков і Князєв подарували свої квитки на фінал Ліги чемпіонів двом офіцерам МВС

    Нацгвардійці висунули на заохочення двох офіцерів, які постійно знаходяться на лінії фронту
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та керівник Національної поліції Сергій Князєв подарували свої квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві двом офіцерам, які постійно знаходяться на першій лінії боїв на Донбасі Про це Аваков написав у Facebook. «На блокпосту Нацгвардії в Станиці Луганській вирішили з Сергієм Князєвим подарувати свої квитки
    • Сьогодні, 22:55
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    Аваков і Князєв у&nbsp;Станиці Луганській
    Аваков і Князєв у Станиці Луганській

    Нацгвардійці висунули на заохочення двох офіцерів, які постійно знаходяться на лінії фронту

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та керівник Національної поліції Сергій Князєв подарували свої квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві двом офіцерам, які постійно знаходяться на першій лінії боїв на Донбасі

    Про це Аваков написав у Facebook.

    «На блокпосту Нацгвардії в Станиці Луганській вирішили з Сергієм Князєвим подарувати свої квитки на фінал футбольної Ліги Чемпіонів в Києві - кращим воїнам! Рішення про заохочення попросили прийняти згуртований загін поліцейських і нацгвардейців», - написав Аваков.

    За його словами, гвардійці висунули на заохочення двох офіцерів, які постійно знаходяться на лінії фронту.

    «Щасливі капітан поліції з добробату «Луганськ-1» Олег Слухаєнко і майор НГУ Володимир Єсиков тепер їдуть в Київ з 3-денною відпусткою з відвідуванням фіналу», - додав Аваков.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запропонувала уболівальникам Ліги чемпіонів залишитися ночувати на вокзалі.

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    Національна поліція України МВС Донбас Арсен Аваков Нацгвардія військові Ліга чемпіонів Сергій Князєв
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