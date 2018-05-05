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    «Укрзалізниця» запропонувала уболівальникам Ліги чемпіонів залишитися ночувати на вокзалі

    Вартість проживання варіюється від 200 до 700 гривень
    «Укрзалізниця» пропонує футбольним уболівальникам, які приїдуть до Києва 26 травня на матч між англійським «Ліверпулем» та іспанським «Реалом», ночувати в кімнатах відпочинку на вокзалах. Про це повідомляє прес-служба компанії. Повідомляється, що в кімнатах відпочинку на станції Київ-Пасажирський попереднього
    • Сьогодні, 15:27
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    Фінал Ліги чемпіонів у Києві. Фото: Getty Images
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві. Фото: Getty Images

    Вартість проживання варіюється від 200 до 700 гривень

    «Укрзалізниця» пропонує футбольним уболівальникам, які приїдуть до Києва 26 травня на матч між англійським «Ліверпулем» та іспанським «Реалом», ночувати в кімнатах відпочинку на вокзалах.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Повідомляється, що в кімнатах відпочинку на станції Київ-Пасажирський попереднього бронювання немає, при цьому вартість оренди кімнат залишається незмінною. У компанії також відзначили, що умови для проживання в кімнатах відпочинку на Південному і Західному вокзалах столиці цілком пристойні.

    Зокрема, пропонуються кімнати з якісним ремонтом, душовою кімнатою, туалетом, телевізором і холодильником. Також присутні двокімнатні номери. Вартість проживання варіюється від 200 до 700 гривень. Крім того, в кімнатах відпочинку можна розміщуватися навіть з тваринами при наявності необхідних ветеринарних довідок.

    Слід зазначити, що напередодні фіналу Ліги чемпіонів київські готелі істотно підвищили ціни на свої номери. Добова оренда квартир також подорожчала.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Укрзалізниця ціни Ліга чемпіонів
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