Аваков: керівництво Нацгвардії готове надати свідчення у справі Марківа



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Український військовий Віталій Марків в італійському суді15 березня 2019 року

«Україна не залишить свого солдата!», - зазначив Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обговорив із послом Італії в Україні ситуацію із заарештованим в Італії старшим сержантом Нацгвардії Віталієм Марківим, обвинуваченим у причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014 року.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Під час зустрічі проінформував посла Італії щодо своєї присутності на засіданні суду у Павії, готовності керівництва Національної гвардії України надати свідчення у справі В.Марківа. Посол Італії в Україні висловив надію, що точка зору української сторони буде почута. Україна не залишить свого солдата!», - зазначив Аваков.

Під час зустрічі проінформував Посла Італії щодо своєї присутності на засіданні суду у Павії, готовності керівництва НГУ надати

свідчення у справі В.Марківа. Посол @italyinukr висловив надію,що точка зору укр.сторони буде почута. Україна не залишить свого солдата! pic.twitter.com/dXS7M7mjqT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 мая 2019 г.

Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.