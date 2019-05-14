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    Аваков: керівництво Нацгвардії готове надати свідчення у справі Марківа

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    <p>Український військовий Віталій Марків в італійському суді15 березня 2019 року</p> - Аваков: керівництво Нацгвардії готове надати свідчення у справі Марківа

    Український військовий Віталій Марків в італійському суді15 березня 2019 року

    «Україна не залишить свого солдата!», - зазначив Аваков

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обговорив із послом Італії в Україні ситуацію із заарештованим в Італії старшим сержантом Нацгвардії Віталієм Марківим, обвинуваченим у причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014 року.

    Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Під час зустрічі проінформував посла Італії щодо своєї присутності на засіданні суду у Павії, готовності керівництва Національної гвардії України надати свідчення у справі В.Марківа. Посол Італії в Україні висловив надію, що точка зору української сторони буде почута. Україна не залишить свого солдата!», - зазначив Аваков.

    Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

    Раніше  міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

    Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа. 

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