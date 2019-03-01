Аваков розповів, де найбільше зафіксовано порушень виборчого процесу



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Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень

Найбільше порушень наразі зафіксовано у Київській та Дніпропетровській областях.

Про це в ефірі телеканалу «ТРК Україна» заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Завдяки Інформаційно-аналітичній системі «Вибори-2019» можна спостерігати за правопорушеннями під час виборчого процесу», – сказав Аваков.

Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.

Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.