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    Аваков розповів, де найбільше зафіксовано порушень виборчого процесу

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    Аваков розповів, де найбільше зафіксовано порушень виборчого процесу

    Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень

    Найбільше порушень наразі зафіксовано у Київській та Дніпропетровській областях.

    Про це в ефірі телеканалу «ТРК Україна» заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

    «Завдяки Інформаційно-аналітичній системі «Вибори-2019» можна спостерігати за правопорушеннями під час виборчого процесу», – сказав Аваков.

    Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.

    Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

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