Аваков розповів, де найбільше зафіксовано порушень виборчого процесу
-
Розсилка
Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень
Найбільше порушень наразі зафіксовано у Київській та Дніпропетровській областях.
Про це в ефірі телеканалу «ТРК Україна» заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
«Завдяки Інформаційно-аналітичній системі «Вибори-2019» можна спостерігати за правопорушеннями під час виборчого процесу», – сказав Аваков.
Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.
Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Читайте також:
- Глава ЦВК Тетяна Сліпачук: Вже 25 тисяч виборців подали заяви про зміну місця голосування
- Календар виборів президента
- Детальніше про президентські вибори читайте тут