Глава ЦВК Тетяні Сліпачук: Вже 25 тисяч виборців подали заяви про зміну місця голосування

Очільник ЦВК Тетяна Сліпачук фото: interfax.com.ua

«В документах кандидатів у президенти були і помилки, і принципове нехтування законом»

На найближчі пару місяців Центральна виборча комісія перетворилася на місце, до якого буде прикута увага усіх. Проведення нинішньої президентської кампанії – перше випробування такого рівня для нового складу комісії, яку було обрано лише 20 вересня минулого року. Роботу він розпочав 5 жовтня. Причому перший день роботи нової ЦВК викликав багато питань – комісія обрала собі голову, заступників та секретаря в закритому режимі. Новий склад комісії очолила юрист Тетяна Сліпачук, яка потрапила до складу ЦВК за рекомендацією групи «Воля народу». Але де-факто Сліпачук зараховують до президентської більшості в комісії, без підтримки якої вона б просто не стала головою, і вважають наближеною до впливового в суддівських колах депутата від Блоку Порошенка Олександра Грановського. Втім той факт, що ЦВК керує формальний висуванець невеликої депутатської групи, має зайвий раз підкреслити незалежність комісії від чинної влади. Принаймні на це розраховували на Банковій. У розпал виборчої кампанії Сліпачук розповіла «Главкому», з якими першими труднощами зіштовхнувся новий склад комісії, як буде організоване голосування на прифронтових територіях, скільки виборців вже змінили місце голосування та як ЦВК збирається реагувати на спроби підкупу виборців.

Тетяні Сліпачук 50 років, родом з Києва. Має юридичну освіту (Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка). Працювала генеральним секретарем Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, була партнером юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери», керівником практики міжнародної торгівлі та міжнародного арбітражу, віце-президентом арбітражного комітету Міжнародної асоціації юристів, партнером юрфірми Sayenko Kharenko. Останні шість років була президентом Української арбітражної асоціації.

Чи вистачило часу новому складу ЦВК, аби підготуватися до виборчої кампанії? Все-таки це перша така велика кампанія для всіх вас.

Психологічно потрібно було майже всім членам, і мені особисто, перелаштовуватися. Треба було дуже швидко навчитися чути один одного, звикати до секретаріату, іншої системи взаємовідносин – це все-таки державна служба. Зрозуміло, що велика допомога йде від секретаріату, який має 100% історичної та інституційної пам'яті, багато людей тут працює не один та навіть не десять років. Це дуже багато різних управлінь, в яких працюють висококваліфіковані люди. Їхній досвід неоціненний, як і різноплановий фаховий досвід членів комісії. Дуже рада, що комісії вдалося знайти вирішення низки вкрай важливих практичних питань, які виникли через прогалини та неузгодженість виборчого законодавства – наприклад, подання кандидатами на пост президента України декларацій, реєстрація кандидатів за паспортами в формі картки тощо.

Чи брали ви в радники когось зі старих членів комісії?

Ні, не брала.

Як поділялись функціональні обов’язки та регіони між членами комісії?

Обов’язки розподілені таким чином, щоб охопити весь спектр повноважень комісії, причому з огляду як на нагальні практичні питання, так і на перспективу. Крім того, за ними закріплені певні регіони України. Визначальними критеріями такого розподілу були передусім кількісні характеристики, зокрема територіальної організації виборів у відповідних регіонах. Звичайно, повної ідеальності досягнути важко, але життя не стоїть на місці. Як відомо, критерієм істини є практика, яка і визначить правильність розподілів. Якщо буде необхідність скоригувати такий розподіл, будемо це робити.

Як надходять бюджетні гроші на кампанію? Скільки вже переведено?

Законом про держбюджет на 2019 рік на підготовку та проведення виборів президента виділено 2,355 млрд гривень. Зрозуміло, що значна частина коштів піде на оплату праці членів виборчих комісій та залучених спеціалістів.

Яких основних помилок допускалися кандидати при поданні документів? Які порушення під час виборчої кампанії вже зафіксовані?

У документах були і помилки, і принципове нехтування законом. І вже, зрозуміло, можна назвати певні технічні помилки, які повторювалися досить часто: неповне заповнення анкети чи складання автобіографії без необхідних відомостей про громадянство, партійність, склад сім’ї, адреси місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні тощо. Досить часто встановлювалась відсутність документа про внесення повної грошової застави, причому, зокрема й із принципового невизнання необхідності внесення такої застави. Не завжди подавали засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення чи встановлену форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Щодо порушень, то можу відзначити, що правоохоронними органами фіксуються порушення в сфері проведення передвиборчої агітації. На жаль, комісія має обмежені повноваження щодо реагування на такі порушення, але буде максимально і обґрунтовано їх використовувати.

З якими несподіваними проблемами зіштовхнулася комісія? В яких регіонах найбільше проблем?

Це дуже складне запитання. Низка проблем, пов’язаних, перш за все, із недоліками законодавчого регулювання, виникла у зв’язку із проведенням виборів в ОТГ. Комісія ухвалила окрему постанову зі зверненням до Верховної Ради та Кабміну. Далі, як відомо, на територіях, де у листопаді-грудні 2018 року вводився воєнний стан, проводилися перші та додаткові місцеві вибори, а також проміжні та повторні місцеві вибори, призначені відповідними територіальними виборчими комісіями. Положення закону «Про правовий режим воєнного стану» встановлює заборону проведення місцевих виборів у період, на який вводиться воєнний стан. Ось ця заборона унеможливила подальшу організацію зазначених місцевих виборів, які перебували на різних етапах їхнього проведення.

Станом на сьогодні законодавством повною мірою не врегульовано проблемні питання щодо завершення реалізації положень закону «Про місцеві вибори», які виникли унаслідок запровадження воєнного стану. Зазначені обставини змусили ЦВК оперативно реагувати на ситуацію, що склалася.

Комісія постановою № 233 вже звернула увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів на неухильне дотримання вимог частини закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо заборони проведення виборів та зазначила, що питання призначення місцевих виборів у вказаних областях вирішуватиметься суб’єктами їх призначення в порядку, визначеному законодавством.

Така ситуація виникла у нашій державі вперше, а отже, для комісії вона стала певною несподіваною проблемою, яку нам довелося вирішувати практично «з нуля».

Чи вважаєте ви рівень застави для кандидатів у президенти адекватним чи його можна було б ще підвищити, аби бюлетень не був таким довгим?

Розмір застави визначається законом, який ми не маємо права не виконувати. Власні думки голови ЦВК тут не можуть бути. Сподіваюсь, що парламент проаналізує питання й прийме виважене рішення.

Тетяна Сліпачук (фото: rbc.ua)

Яка ситуація з підготовкою голосування на прифронтових територіях? Чи є ризики зриву?

За змістом статті 1 Закону від 18 січня 2018 року № 2268-VIII межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються президентом за поданням міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ. Такий перелік вже затверджено указом президента від 7 лютого 2019 року «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях».

Враховуючи це, ЦВК 12 лютого ухвалила постанову № 303 «Про деякі питання організації та проведення голосування громадян України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в окремих регіонах України», яка, власне, остаточно дала зрозуміти, на яких територіях відбуватимуться вибори.

В умовах збройної агресії Російської Федерації проведення виборів на території Донецької і Луганської областей має особливе значення. Була проведена суттєва робота з Міноборони, Донецькою та Луганською обласними державними адміністраціями – військово-цивільними адміністраціями з метою забезпечення максимального охоплення підконтрольної території цих областей виборчим процесом.

На сьогодні ми вже отримали інформацію, де наші правоохоронні органи і командування ООС можуть гарантувати безпеку на територіях, прилеглих до лінії зіткнення. На жаль, ситуація постійно змінюється, і багато питань ми змушені будемо вирішувати спільно з нашими колегами з окружних і дільничних виборчих комісій після початку їхньої роботи.

Потрібно розуміти, що через військові дії в окремих випадках зруйновано будівлі, де перебували відповідні дільничні виборчі комісії, в інших випадках треба переносити центри виборчих округів, які розміщуються на окупованій території. Також ґрунтовно досліджується питання щодо створення спеціальних виборчих комісій.

Проте головним в цих умовах є і лишається безпека громадян, можливість безпосереднього і вільного волевиявлення, забезпечення збереження виборчої документації. Але також потрібно розуміти, що наразі це питання більше під юрисдикцією правоохоронних і оборонних структур.

Чи будуть працювати дільниці на кордоні з Кримом, аби могли проголосувати мешканці окупованих територій? Чи правильним кроком ви вважаєте невідкриття дільниць в Росії?

18 лютого Центральна виборча комісія завершила один з найголовніших етапів виборчого процесу – формування керівного складу окружних виборчих комісій (постанова ЦВК №331 від 18.02.2019). Незабаром сформовані ОВК розпочнуть діяти з організації роботи дільничних виборчих комісій. Зокрема й на територіях, які розміщуються недалеко від кордону з Автономною республікою Крим. Будь-який громадянин України має право тимчасово змінити місце голосування, звернувшись до органу ведення Державного реєстру виборців. І місце, де зможе голосувати українець, який наразі проживає на тимчасово окупованій території Криму, не обов'язково має бути на прикордонній зоні. На сьогодні заяв про тимчасову зміну місця голосування з АРК до Держреєстру подано 626.

Рішення про перенесення дільниць з Російської Федерації до Казахстану, Грузії і Фінляндії комісія приймала на підставі подання міністерства закордонних справ. Суд підтвердив правомірність згаданої постанови. Все. Крапка.

Скільки вже подано заяв про зміну місця голосування?

Станом на 20 лютого 2019 року про зміну місця голосування без зміни виборчих адрес заяви подали 24 466 виборців. Найбільше 45% і 19% – з Донецької і Луганської областей відповідно.

Існують ризики кібервтручання до серверів ЦВК. Що зроблено для їхнього захисту? Який бюджет виділено саме на це? Чи допомагають міжнародні партнери?

Ми зробили все від себе можливе, щоб оновити обладнання і програмне забезпечення. Ми змогли закупити частину обладнання з бюджетних коштів, встигли провести низку тендерних процедур ще в кінці минулого року. Також працюємо з міжнародними організаціями IFES та USAID, які погодились профінансувати устаткування. Насамперед, це апаратура для реєстру і системи «Вибори». Не думаю, що потрібно наразі говорити про це детально, адже це ж все-таки питання захисту.

Учасники президентських перегонів звинувачують один одного в розгортанні «сіток» та «пірамід». Як ЦВК реагує на прямі чи непрямі спроби підкупу виборців?

Відповідно до частини другої статті 6 закону «Про вибори президента України» застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Підкупом виборців вважається передвиборча агітація, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені. Також забороняється укладення з виборцями оплатних договорів на проведення передвиборної агітації коштом з виборчого фонду.

Центральна виборча комісія у разі порушень і скарг має право оголошувати попередження кандидату на пост президента та партії, яка його висунула, а також звертатися до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування. ЦВК налаштована неухильно виконувати свої повноваження, так само і в цьому напрямку. Що, власне, ми вже й продемонстрували.

Павло Вуєць, «Главком»



