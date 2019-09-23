Аваков відреагував на відкриття справи проти Парубія



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Арсен Аваков очікує закриття справи проти Парубія

Аваков очікує спростування абсурдних звинувачень проти Парубія

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає звинувачення на адресу екс-голови Верховної Ради Андрія Парубія в організації заворушень в Одесі 2 травня 2014 року упередженими і абсурдними.

Про це Аваков написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, Державне бюро розслідувань (ДБР) змушене було внести відомості до ЄРДР, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс України.

«Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, - вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень», - заявив Аваков.

Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, - вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 23 вересня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат Андрій Парубій повідомив, що Державне бюро розслідувань відкрило проти нього кримінальне провадження.

«ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями», — зазначив Парубій.

Резюмуючи провадження, Андрій Парубій назвав звинувачення «задзеркальним абсурдом».

«Але, щодо всього цього задзеркального абсурду маю сказати наступне: як і на Майдані, як і в АТО, як і під час захисту наших південних областей, зупиняючи «русскую весну», я робив все можливе для захисту України. Так як і все своє життя, як і усі ці роки війни. І так буду робити і надалі. Це знають мої друзі і соратники. І хай це завжди пам‘ятають вороги України», - підсумував політик.