ДБР відкрило провадження на Парубія



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Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій

Андрій Парубій: ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го

Народний депутат Андрій Парубій на власній сторінці у Facebook повідомив, що за фактом його дій Державне бюро розслідувань відкрило проти нього кримінальне провадження.

«ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями», — написав Парубій.

Фото: facebook.com / Андрій Парубій

У своєму дописі Парубій також зазначив, що: «От такий документ. Але, насправді, не здивував. От що здивувало, так те, що у тексті не було (поки що) формулювань про «організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами «Майдан», «Революція Гідності», про «незаконне усунення від влади законно обраного президента Януковича», про «захоплення влади організованою злочинною групою», про «злочинну протидію державній політиці реінтеграції України у єдиний простір з братньою Російською Федерацією» і т.д. Хоча, це вже досить виразно прочитується між рядками. Але відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу — восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі — тут вже класифікується однозначно — як «факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси». У документі ДБР це вже стверджується як факт».

Резюмуючи провадження, Андрій Парубій назвав звинувачення «задзеркальним абсурдом».

«Але, щодо всього цього задзеркального абсурду маю сказати наступне: як і на Майдані, як і в АТО, як і під час захисту наших південних областей, зупиняючи «русскую весну», я робив все можливе для захисту України. Так як і все своє життя, як і усі ці роки війни. І так буду робити і надалі. Це знають мої друзі і соратники. І хай це завжди пам‘ятають вороги України», - підсумував політик.