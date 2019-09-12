Аваков замінив заступників глави Національної поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Новими заступниками голови Нацполіції стали Євген Коваль та Максим Цуцкірідзе

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив двох нових заступників глави Національної поліції - Євгена Коваля і Максима Цуцкірідзе.

Про це 12 вересня повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Наказом міністра внутрішніх справ на посаду першого заступника голови Національної поліції – керівника кримінальної поліції призначено генерала поліції третього рангу Євгена Коваля, який раніше обіймав посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Підполковник поліції Максим Цуцкірідзе, який обіймав посаду заступника керівника ГСУ, призначений заступником голови Національної поліції – керівником Головного слідчого управління», - говориться у повідомленні.

Відповідно до наказу міністра, із лав Національної поліції звільнено першого заступника голови НПУ – керівника кримінальної поліції генерала поліції другого рангу В’ячеслава Аброськіна, заступника голови – начальника Головного слідчого управління генерала поліції третього рангу Віталія Невгада, заступника голови – начальника Департаменту захисту економіки генерала поліції третього рангу Ігоря Купранця.

«Заступники голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець і Віталій Невгад припинили свою службу в органах Нацполіції. Вони служили українському народові у надважкий перехідний період для правоохоронних органів і під час війни на Донбасі. Дякую за службу кожному. Новим керівникам бажаю служити гідно в ім’я України. Не підведіть!» - заявив Аваков.

Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України почалися кадрові зміни.