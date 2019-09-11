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    Кадрові зміни у Нацполіції: з посад йдуть троє заступників Князєва

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    Начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В&rsquo;ячеслав&nbsp;Аброськін - Кадрові зміни у Нацполіції: з посад йдуть троє заступників Князєва
    Начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В’ячеслав Аброськін

    Звільнені з посад заступники мають отримати інші призначення

    У керівному складі Національної поліції України почалися кадрові зміни. Інформація про це знайшла своє підтвердження у реєстрі декларацій уповноважених осіб.

    Декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ – начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець, а також заступник голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад та перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В’ячеслав Аброськін.

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    На місце останнього, за інформацією УНН, мають призначити Євгена Коваля, який обіймає посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки з 2017 року.

    В’ячеслав Аброськін був призначений на посаду першого заступника голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції у липні 2017 року.

    Віталій Невгад був призначений заступником голови Національної поліції України – начальником Головного слідчого управління у вересні 2017 року.

    Ігор Купранець перебував на посаді заступника голови Національної поліції України – начальника Департаменту захисту економіки (міжрегіональний територіальний орган) з листопада 2016 року.

    Звільнені з посад заступники мають отримати інші призначення.

     

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