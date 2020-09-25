Авіакатастрофа на Харківщині. Падіння літака АН-26

Аварія літака у Чугуєві: 20 загиблих і двоє тяжко поранених



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Аварія літака у Чугуєві Фото: Нацполіція

На борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України

В результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Про це повідомляє радник глави Зорян Шкіряк. За його інформацією, на борту перебувало 24 особи, 5 членів екіпажу та 19 курсантів.

Нагадаємо, сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим загоранням.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.