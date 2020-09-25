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    Аварія літака у Чугуєві: 20 загиблих і двоє тяжко поранених

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    Аварія літака у Чугуєві - Аварія літака у Чугуєві: 20 загиблих і двоє тяжко поранених
    Аварія літака у Чугуєві
    Фото: Нацполіція

    На борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України

    В результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

    Про це повідомляє радник глави Зорян Шкіряк. За його інформацією, на борту перебувало 24 особи, 5 членів екіпажу та 19 курсантів.

    Нагадаємо, сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим загоранням.

    Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

    На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

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    Авіакатастрофа на Харківщині. Падіння літака АН-26
    Авіакатастрофа на Харківщині. Падіння літака АН-26
    Авіакатастрофа на Харківщині. Падіння літака АН-26
    Авіакатастрофа на Харківщині. Падіння літака АН-26
    Авіакатастрофа на Харківщині. Падіння літака АН-26
    Фото: Нацполіція

    Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

    Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

    МВС ДСНС літак
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