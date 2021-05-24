Аварія на канатній дорозі в Італії: число жертв зросло до 14

Дев'ятирічний хлопчик помер у лікарні

В Італії внаслідок аварії на канатній дорозі Стреза-Моттароне число жертв зросло до 14, померла дитина. Про це повідомляє ANSA .

За даними агентства, 13 осіб, в тому числі дворічна дитина, загинули на місці.

Двох дітей у віці дев’яти і п’яти років госпіталізували у важкому стані. Пізніше старший з них помер.

Нагадаємо, аварія сталася 23 травня. Внаслідок обриву каната звалилася кабіна, в якій перебували 15 осіб.

Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні, що ускладнило рятувальну операцію.

Канатна дорога, де сталася аварія, з'єднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Монтероне. Підйом триває 20 хвилин.

Раніше повідомлялося про те, що у французьких Альпах 97 осіб провисіли на підвішених до тросу сидіннях на гірській канатній дорозі понад дві години.