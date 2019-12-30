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    У світі

    В Альпах 100 людей дві години провисіли на канатній дорозі

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    <span>Рятувальники спустили лижників на землю, задіявши гелікоптер</span> - В Альпах 100 людей дві години провисіли на канатній дорозі
    Рятувальники спустили лижників на землю, задіявши гелікоптер

    Інцидент стався на гірському курорті на висоті 2200-2500 метрів від рівня моря

    У французьких Альпах 97 осіб провисіли на підвішених до тросу сидіннях на гірській канатній дорозі понад дві години.

    Про це повідомляє газета Le Parisien в неділю, 29 грудня.

    Інцидент стався на гірському курорті Серр-Шевальє, розташованому в департаменті Верхні Альпи на висоті 2200-2500 метрів від рівня моря.

    Місцевій рятувальній службі й загону гірської жандармерії довелося організувати операцію з евакуації лижників. Для цього використовували вертоліт і наземні транспортні засоби, які дозволили спустити на землю з більш ніж десятиметрової висоти всіх пасажирів канатної дороги.

    За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

    До слова, кілька днів тому у швейцарських Альпах в результаті сходження лавини постраждали двоє осіб, ще кілька опинилися під снігом.

    Франція вертоліт рятувальники
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