В Альпах 100 людей дві години провисіли на канатній дорозі
Інцидент стався на гірському курорті на висоті 2200-2500 метрів від рівня моря
У французьких Альпах 97 осіб провисіли на підвішених до тросу сидіннях на гірській канатній дорозі понад дві години.
Про це повідомляє газета Le Parisien в неділю, 29 грудня.
Інцидент стався на гірському курорті Серр-Шевальє, розташованому в департаменті Верхні Альпи на висоті 2200-2500 метрів від рівня моря.
Місцевій рятувальній службі й загону гірської жандармерії довелося організувати операцію з евакуації лижників. Для цього використовували вертоліт і наземні транспортні засоби, які дозволили спустити на землю з більш ніж десятиметрової висоти всіх пасажирів канатної дороги.
Opération en cours évacuation du télésiège du Grand Serre. #SerreChevalier #Telesiege pic.twitter.com/wwcPfWm70u— Nicolas Bresson (@bressoni) 29 грудня 2019 р.
За даними рятувальників, ніхто не постраждав.
До слова, кілька днів тому у швейцарських Альпах в результаті сходження лавини постраждали двоє осіб, ще кілька опинилися під снігом.