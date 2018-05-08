Авіація Ізраїлю завдала удару по Сирії, - ЗМІ

Сирійське телебачення повідомляє про ізраїльський авіаудар недалеко від столиці Дамаска

Військово-повітряні сили Ізраїлю 8 травня увечері завдали авіаудар недалеко від столиці Сирії, Дамаску. Про це інформують AP. «Сирійське телебачення повідомляє про ізраїльський авіаудар недалеко від столиці Дамаска, йде мова, що протиповітряна оборона збила дві ракети», - також повідомили AP. Відмічається, що за



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Сирійське телебачення повідомляє про ізраїльський авіаудар недалеко від столиці Дамаска

Військово-повітряні сили Ізраїлю 8 травня увечері завдали авіаудар недалеко від столиці Сирії, Дамаску. Про це інформують AP.

«Сирійське телебачення повідомляє про ізраїльський авіаудар недалеко від столиці Дамаска, йде мова, що протиповітряна оборона збила дві ракети», - також повідомили AP.

Відмічається, що за відомостями деяких ЗМІ йдеться про «удари, нанесені ВПС ЦАХАЛа».

«Ввечері у вівторок, 8 травня, арабські ЗМІ повідомили про серію вибухів, що прогриміли в околицях Дамаска. За деякими відомостями, атаці піддалися військові об'єкти, що належать Ірану», - також йдеться в повідомленні newsru.co.il.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль перевів війська в стан підвищеної боєготовності через активність Ірану в Сирії.