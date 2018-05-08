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    Ізраїль перевів війська в стан підвищеної боєготовності

    Сили Армії оборони Ізраїлю також були переведені в підвищену готовність
    Ізраїльський уряд проінструктував місцеву владу в районі Голанських висот, де зафіксована «незвичайна активність» іранських сил в Сирії. Про це повідомляє Reuters. Повідомляється, що місцева влада повинна відкрити бомбосховища і перевести засоби протиповітряної оборони в стан підвищеної бойової готовності.
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    Сили Армії оборони Ізраїлю були переведені в підвищену готовність
    Сили Армії оборони Ізраїлю були переведені в підвищену готовність

    Сили Армії оборони Ізраїлю також були переведені в підвищену готовність

    Ізраїльський уряд проінструктував місцеву владу в районі Голанських висот, де зафіксована «незвичайна активність» іранських сил в Сирії.

    Про це повідомляє Reuters.

    Повідомляється, що місцева влада повинна відкрити бомбосховища і перевести засоби протиповітряної оборони в стан підвищеної бойової готовності.

    Зазначається, що сили Армії оборони Ізраїлю також були переведені в підвищену готовність.

    Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану.

    Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про розкриття «таємних документів», згідно з якими Іран порушив ядерну угоду та продовжував розробляти зброю.

    Білий дім підтримав заяву прем'єра Ізраїлю про те, що Іран порушив ядерну угоду.

    Пізніше президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп оголосили про намір розробити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.

    Президент Ірану Хассан Рухані попередив Сполучені Штати, що вони зіткнуться з «великим жалем», якщо Дональд Трамп вийде з ядерної угоди 2015 року.

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