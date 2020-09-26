Авіакатастрофа на Харківщині: родичі загиблих отримають компенсації



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Міністерство оборони визначило для сім’ї кожного загиблого компенсацію

Міністерство оборони визначило для сім’ї кожного загиблого компенсацію в розмірі 750 прожиткових мінімумів

Родичі загиблих у результаті авіакатастрофи АН-26 на Харківщині отримають компенсації.

Про це на засіданні уряду заступник Міністра оборони Ігор Старобінський повідомив під час засідання уряду.

Так, Міністерство оборони визначило для сім’ї кожного загиблого компенсацію в розмірі 750 прожиткових мінімумів, тобто 1,576 мільйона гривень. Гроші для виплат компенсацій візьмуть із фонду міністерства оборони.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики з’ясувати чи був застрахованим екіпаж.

Офіційно всього на борту літака літака Ан-26, що розбився у Харківській області, перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер сьогодні зранку від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.