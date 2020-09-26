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    Події в Україні

    Авіакатастрофа під Харковом: інформація станом на ранок

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    Авіакатастрофа під Харковом - Авіакатастрофа під Харковом: інформація станом на ранок
    Авіакатастрофа під Харковом

    Відомо про 25 загиблих внаслідок катастрофи, двоє людей вижили

    Катастрофа сталася близько 20:45 за два кілометри від військового аеропорту Чугуєва, коли літак заходив на посадку. Це військовий літак АН-26 ЗСУ військової частини А 4104. Після аварії літак загорівся: пожежу загасили о 21:55.

    За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

    За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у літака відмовив лівий двигун.

    «Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий двигун… Але є в навчаннях, (коли, –ред.) навмисно відключають один з моторів, щоб орієнтуватися, для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що сталося потім, теж незрозуміло, буде встановлювати слідство».

    На борту літака були військові льотчики і курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені І. Кожедуба. За останніми даними, на борту було 27 осіб: сім офіцерів і 20 курсантів (одного не допустили до виконання польоту).

    Відомо про 25 загиблих внаслідок катастрофи, двоє людей вижили – один з них в критичному стані. Директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта повідомив виданню Суспільне, що у двох осіб, яких забрали на швидкій з місця аварії, опіки понад 90% тіла.

    У суботу, 26 вересня, до Харківської області приїде президент Володимир Зеленський. Він уже висловив свої співчуття у зв’язку з катастрофою. Зараз на місці аварії перебуває глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

    Для розслідування причин катастрофи створять комісію – президент дав таке доручення прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

    За словами прем'єра, комісію очолить віце-прем'єр Олег Уруський, туди також увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністри внутрішніх справ і оборони Арсен Аваков і Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші.

    У Харківській області 26 вересня оголошено днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака АН-26, яка сталася ввечері 25 вересня біля міста Чугуєв.

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