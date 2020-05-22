Авіакатастрофа в Пакистані: щонайменше одна людина вижила



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На місці катастрофи працюють рятувальні служби

На борту літака було близько 100 осіб

Принаймні одна людина вижила внаслідок катастрофи літака Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, що розбився сьогодні, 22 травня, в місті Карачі.

Про це повідомляє Independent із посиланням на місцеві ЗМІ.

Водночас індійські телеканали інформують, що принаймні троє людей, які сиділи в першому ряду літака, вижили. ЗМІ передають кадри з місця події, на яких пасажира борту виносять на ношах. Журналісти впізнали в ньому Зафара Масуда, голову Банку Пенджаба.

Крім того, Associated Press із посиланням на двох анонімних співрозмовників із цивільної авіації інформує, що принаймні двоє людей пережили аварію.

Нагадуємо, літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines зазнав катастрофи, виконуючи переліт із Лахора до Карачі. За попередніми даними, причиною аварії стала несправність одного з двигунів. Точна кількість загиблих і тих, хто вижив, наразі з’ясовується.

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