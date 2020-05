Опубліковане відео з місця авіакатастрофи у Пакистані: літак впав на житлові будинки



Літак упав перед посадкою в аеропорту Карачі в житловій зоні

На кадрах видно частини літака, розбиті автомобілі і мотоцикли, уламки будинків, а також вогонь і дим

Пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines розбився 22 травня перед посадкою в міжнародному аеропорту «Джина» міста Карачі. Літак виконував внутрішній рейс з Лахора до Карачі і впав у житловій зоні.

У мережі з'являються нові відео з місця падіння лайнера Airbus A320. Зокрема, ролик опубліковано в Twitter-акаунті Muhammad Aamir. На кадрах видно частини літака, розбиті автомобілі і мотоцикли, уламки будинків, а також вогонь і дим. Вулицями ходять люди.

Управління цивільної авіації (Civil Aviation Authority) попередньо повідомляє, що на борту літака перебувало 98 осіб, в тому числі 91 пасажир і 7 членів екіпажу.

Reuters повідомляє про 107 людей на борту: 99 пасажирів та 7 членів екіпажу.

Офіційної інформації про постраждалих поки що немає, на місці катастрофи перебувають рятувальники й військові.

Сили швидкого реагування пакистанської армії та військові підрозділи прибули на місце аварії, щоб допомогти цивільній адміністрації у наданні допомоги і рятувальних роботах.

Кілька будинків зазнали пошкоджень у районі, де розбився літак.

This is tragic. Pakistan International Airlines plane with 107 people onboard crashes into a heavily populated civilian area of Karachi. God bless the soul of the departed.pic.twitter.com/RoHBqcXg7c — Monica (@TrulyMonica) May 22, 2020





Місцевий канал Geo News з посиланням на власні джерела серед рятувальників повідомляє, що з-під завалів врятували 15-20 людей, восьмеро з яких із пораненнями відправили до лікарні. Крім того, знайшли тіла 5-річного хлопчика та ще однієї людини.





ЗМі повідомляють, що міністр охорони здоров’я Пакистану оголосив у госпіталях Карачі надзвичайну ситуацію через авіакатастрофу. Geo News із посиланням на речника авіакомпанії повідомляє, що Pakistan International Airlines проведе розслідування причин аварії літака.



Наразі МЗС з’ясовує, чи були українці на борту літака.