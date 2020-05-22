У Пакистані розбився літак з майже сотнею людей на борту
На місці катастрофи виникла масштабна пожежа
Літак «Пакистанських авіаліній» розбився в районі Карачі, на місці падіння триває пожежа. На борту літака знаходилися не менше 95 осіб.
Про це повідомляють пакистанські ЗМІ.
Повідомляється, що в районі Карачі розбився пасажирський літак, який летів з Лахора. За попередньою інформацією, на борту було не менше 95 пасажирів. Число членів екіпажу поки не уточнюється.
Також повідомляється, що на місці катастрофи виникла масштабна пожежа, на місці вже знаходиться пожежна команда.
#BREAKING I PIA plane crashed in Karachi's Model Colony area near airport— Sindhnews (@Sindnewspk) May 22, 2020
کراچی میں پی آئی اے کا طیارہ گر کر تباہ #Sindhnews #Pakistan #PIA #Karachi pic.twitter.com/hX5NaSAtdP
Літак мав приземлитися в аеропорту Карачі, авіаційна влада підтвердила, що розбився Airbus А-320. Крім того, відомо, що літак впав на житлові будинки, число жертв уточнюється.