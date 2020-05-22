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    У Пакистані розбився літак з майже сотнею людей на борту

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    У Пакистані розбився літак з майже сотнею людей на борту
    Скріншот з відео

    На місці катастрофи виникла масштабна пожежа

    Літак «Пакистанських авіаліній» розбився в районі Карачі, на місці падіння триває пожежа. На борту літака знаходилися не менше 95 осіб.

    Про це повідомляють пакистанські ЗМІ.

    Повідомляється, що в районі Карачі розбився пасажирський літак, який летів з Лахора. За попередньою інформацією, на борту було не менше 95 пасажирів. Число членів екіпажу поки не уточнюється.

    Також повідомляється, що на місці катастрофи виникла масштабна пожежа, на місці вже знаходиться пожежна команда.

    Літак мав приземлитися в аеропорту Карачі, авіаційна влада підтвердила, що розбився Airbus А-320. Крім того, відомо, що літак впав на житлові будинки, число жертв уточнюється.

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