У Пакистані розбився літак з майже сотнею людей на борту



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Скріншот з відео

На місці катастрофи виникла масштабна пожежа

Літак «Пакистанських авіаліній» розбився в районі Карачі, на місці падіння триває пожежа. На борту літака знаходилися не менше 95 осіб.

Про це повідомляють пакистанські ЗМІ.

Повідомляється, що в районі Карачі розбився пасажирський літак, який летів з Лахора. За попередньою інформацією, на борту було не менше 95 пасажирів. Число членів екіпажу поки не уточнюється.

Також повідомляється, що на місці катастрофи виникла масштабна пожежа, на місці вже знаходиться пожежна команда.

#BREAKING I PIA plane crashed in Karachi's Model Colony area near airport



کراچی میں پی آئی اے کا طیارہ گر کر تباہ #Sindhnews #Pakistan #PIA #Karachi pic.twitter.com/hX5NaSAtdP — Sindhnews (@Sindnewspk) May 22, 2020

Літак мав приземлитися в аеропорту Карачі, авіаційна влада підтвердила, що розбився Airbus А-320. Крім того, відомо, що літак впав на житлові будинки, число жертв уточнюється.