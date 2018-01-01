Австралія звинуватила Росію в кібератаках за допомогою вірусу NotPetya

Австралія слідом за Британією звинуватила Росію в кібератаках в червні 2017 року

Австралія слідом за США звинуватила Росію в хакерській атаці з використанням вірусу NotPetya. Про це повідомляє The Australian. «Грунтуючись на інформації австралійської розвідки і після консультацій з владою США та Об'єднаного Королівства уряд Австралії прийшов до висновку, що влада Росії підтримувала відповідальних за



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Австралія слідом за Британією звинуватила Росію в кібератаках в червні 2017 року

Австралія слідом за США звинуватила Росію в хакерській атаці з використанням вірусу NotPetya.

Про це повідомляє The Australian.

«Грунтуючись на інформації австралійської розвідки і після консультацій з владою США та Об'єднаного Королівства уряд Австралії прийшов до висновку, що влада Росії підтримувала відповідальних за інцидент», — йдеться в повідомленні.

Раніше Білий дім звинуватив Росію в створенні вірусу NotPetya, який атакував комп'ютери в Україні та ряді інших країн в червні 2017 року.

«У червні 2017 року російські військові почали найруйнівнішу і найдорожчу кібер-атаку в історії. Атака, яка дістала назву NotPetya, швидко поширилася по всьому світу, завдаючи збитків у мільярди доларів у Європі, Азії та Америці», – ідеться в заяві.

У Білому домі зазначили, що кібератака стала черговим свідченням участі Росії в українському конфлікті.

«Це було частиною тривалих зусиль Кремля щодо дестабілізації України і все більш явної демонстрації участі Росії у тривалому конфлікті. Це також була безрозсудна і невибіркова кібератака, яка матиме міжнародні наслідки», – підкреслила американська влада.