Автопром Великої Британії не готовий до Brexit



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53% британських автомобілів експортуються в ЄС

Спільнота виробництва і продажу автомобілів Великої Британії (SMMT) опублікувала нову статистику щодо виробництва і продажу автомобілів, згідно з якою виробництво за червень 2018 року впало на 47%, в той час як експорт виріс на 6%.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Загалом же 9 із 10 машин, які виробляються в Великій Британії, ідуть на експорт. За словами очільника SMMT Майка Хьювеса, така статистика показує не просто експортно орієнтований характер британського автопрому, але і необхідність досягнути угоди із ЄС з питаннь торгівлі товарами.

53% автомобілів, які ідуть на експорт із Великої Британії, відправляються в ЄС. За словами Хьювеса, вони можуть працювати і за правилами СОТ, однак це означатиме збільшення витрат на виробництво.

Всього в британському автопромі зайнято 186 тисяч осіб, а загальний річний оборот коштів складає 82 млрд фунтів стерлінгів. Тому, як наголосив Хьювес, вихід із ЄС не дає жодної користі для виробників автомобілів у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що група Renault вивчає різні проекти з потенційними місцевими промисловими партнерами, які стосуються локалізації збирання в Україні деяких моделей брендів групи.