Айвазовська про зняття депутатської недоторканності: в Раді «рубають Гордіїв вузол сокирою»



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Засідання парламенту, 3 вересня

«Мантра про зняття депутатської недоторканності є ефектом плацебо щодо реалізації запиту на справедливість від народу України», - зауважила Айвазовська

Голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська назвала зняття недоторканності з народних депутатів спробою «рубати Гордіїв вузол», а не вирішити проблему, зберігаючи баланс.

Про це вона написала 3 вересня у Facebook.

«Мантра про зняття депутатської недоторканності є ефектом плацебо щодо реалізації запиту на справедливість від народу України. Це добре прослідковується від ініціативи «Зупини лося» про незаконне паркування в Києві, до соціологічних опитувань, якими, очевидно, послуговується Володимир Зеленський під час свого виступу та формування програми дій. Підігріте роками суспільство політиками бачить в рішенні про позбавлення імунітету парламентарів наближення їх до народу, або можливість притягнення їх до відповідальності за вчинення злочинів. Втім, вирішили рубати Гордіїв вузол сокирою, а не розв'язати проблему, зберігаючи баланс», - підкреслила голова правління «Опори».

«Європейські практики все ж передбачають переважно обмежений імунітет, а не повну його відсутність. Зокрема, парламентар може бути затриманий на місці злочину, або протягом наступного дня після його вчинення без дозволу парламенту, але щоб його прослуховувати, вчиняти слідчі дії, вручати підозру за вчинення злочину в межах кримінального провадження все ж потрібно звертатись до парламенту», - зауважила Айвазовська.

Щодо Венеційської комісії, то вона зазначила, що «в політичній системі з вразливою демократією, такою, як в Україні, повне скасування недоторканності може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту».

«Мова не про конкретні виборчі цикли, більшість конкретного скликання ВРУ, а в цілому систему. У наших політиків дуже малий горизонт планування, тому історія накладається виключно на поточний стан справ. Уявіть, що через демократичний інститут виборів приходить до влади партія, що не має жодного інтересу просувати верховенство права, поважати меншість. «Червоні папочки» будуть лежати на кожного для тримання на короткому повідку. Краще ж мати зашкварених, але слухняних депутатів, ніж самодостатніх політиків, які дійсно представляють весь народ, а не обслуговують інтереси третіх сторін», - додала Айвазовська.

«На жаль, нехтування регламенту, який є таким самим законом України, як і будь-який інший, є шляхом в нікуди. У мене флеш-бек, бо кожна більшість копає яму опонентам, а потрапляє переважно в неї сама», - зауважила голова правління «Опори».

Нагадаємо, депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності (із 2020 року. - ред.).

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи (зокрема, 252 - із фракції «Слуга народу», 33 - позафракційні, 24 - із фракції «Європейська солідарність», 23 - із фракції «Батьківщина», 22 - депутатська група «За майбутнє», 19 - із фракції «Голос»).

Не голосувала фракція «Опозиційна платформа - За життя».

Загалом не голосували 28 депутатів, утрималися три народних обранці.