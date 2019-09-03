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    Рада зняла недоторканність з нардепів

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    Рада зняла недоторканність з нардепів

    Підтримали відповідне рішення 373 нардепи

    Депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності.

    Підтримали відповідне рішення 373 нардепи. Проголосували всі депутати, крім фракції «За життя».

    Не голосували 28 депутатів.

    Рада пішла на перерву до 12:15.

    Раніше з трибуни Верховної Ради виступив президент Володимир Зеленський. Він закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, і попередив, що «це парламент, а не маліна (притон злодіїв на жаргоні. – Ред.)».

    «Вибачте, якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, він повинен нести кримінальну відповідальність», - заявив Зеленський.

    Президент підкреслив, що в Австралії, Британії, США, Канаді, Німеччині, Австрії «в парламенті немає імунітету від кримінальних злочинів».

    «Просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України», - заявив глава держави.

    Депутати Верховної Ради на засіданні у вівторок, 3 вересня, підтримали продовження роботи сьогодні після 18 години.

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