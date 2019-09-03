Рада зняла недоторканність з нардепів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи

Депутати на засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували за зняття депутатської недоторканності.

Підтримали відповідне рішення 373 нардепи. Проголосували всі депутати, крім фракції «За життя».

Не голосували 28 депутатів.

Рада пішла на перерву до 12:15.

Раніше з трибуни Верховної Ради виступив президент Володимир Зеленський. Він закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, і попередив, що «це парламент, а не маліна (притон злодіїв на жаргоні. – Ред.)».

«Вибачте, якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, він повинен нести кримінальну відповідальність», - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що в Австралії, Британії, США, Канаді, Німеччині, Австрії «в парламенті немає імунітету від кримінальних злочинів».

«Просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України», - заявив глава держави.

Депутати Верховної Ради на засіданні у вівторок, 3 вересня, підтримали продовження роботи сьогодні після 18 години.