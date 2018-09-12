«Азов» відхрестився від Ширяєва, якого затримали після конфлікту на Харківщині



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«Азов» відхрещується від Олега Ширяєва, якого затримали після конфлікту на Харківщині

Ширяєв ніколи не мав жодного стосунку до особового складу «Азову»

Батальйон спецпризначення «Азов» заявляє, що ніколи не співпрацював з Олегом Ширяєвим, про затримання якого повідомила поліція у зв'язку з конфліктом на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні «Азову».

«Прес-служба «Азову» офіційно заявляє, що Олег Ширяєв ніколи не мав жодного стосунку до особового складу нашого підрозділу, та вимагає негайного спростування у Антона Геращенка та всіх, хто поширив навмисно вкинутий українському суспільству фейк», — йдеться у повідомленні.

У формуванні пояснили, що вважають інцидент «проявом неповаги до нашого підрозділу, адже його вміст шкодить незаплямованій репутації нашого полку».

«Олега Ширяєва відповідально називаємо зрадником інтересів українського народу, якого жоден із нас не назве людиною слова та честі», — додали в Азові».

Раніше поліція заявила, що затримала екс-бійця батальйону «Азов» Олега Ширяєва за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства на Харківщині.

Нагадаємо, в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.