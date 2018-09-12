Поліція затримала екс-керівника «Східного корпусу» Ширяєва за підозрою у рейдерстві



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Олег Ширяєв затриманий поліцією

За словами Авакова, слідство вважає Ширяєва об'єктивно підозрюваним у причетності до злочину

Поліція має намір повідомити про підозру екс-керівнику роти поліції «Східний корпус» Олегу Ширяєву в причетності до спроби захоплення елеватора в Харківській області. Наразі є інформація, що його вже затримала поліція. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Жоден шеврон у минулому, жодні заслуги в минулому не звільняють людей, які скоюють такого роду злочини, від покарання», - написав Геращенко.

Про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Думаю, Національна поліція проведе необхідні дії, затримає і висуне підозру одному з керівників цієї структури, в минулому досить відомій людині, яка керувала ротою Національної поліції «Східний корпус», - панові Ширяєву. Ми розглядаємо адекватність дій, у тому числі місцевого керівника поліції: як це сталося, як це допущено», - сказав він.

Аваков також повідомив, що 22 з 55 затриманих під час бійки біля елеватора повідомлено про підозру.

Олег Ширяєв - колишній командир роти міліції « Східний корпус » , яку сформували у 2014 році і розпустили у 2018 році. Він керував ротою у 2014-2015 рр

Зазначимо, що 2 вересня стало відомо, що у Харкові невідомі спалили іномарку екс-командира роти «Східний корпус».

11 вересня повідомлялося, що в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру.

За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.