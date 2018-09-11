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    Азовське море буде захищати український бронекатер «Лубни» (фото)

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    Азовське море буде захищати український бронекатер «Лубни» (фото)
    Фото: Facebook Юрія Лавренюка

    Лавренюк додав, що вже найближчим часом бронекатер «буде не один»

    З допомогою бронекатера «Лубни» Військово-морських сил Збройних сил України буде посилено захист від Росії в Азовському морі.

    Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

    «На виконання доручення президента, за неодноразовими зверненнями міністра інфраструктури, з метою посилення військової присутності ВМС України в акваторії Азовського моря та недопущення незаконних зупинок суден зі сторони країни-агресора, котрі прямують до Маріупольського та Бердянського морських торговельних портів, в Бердянському МТП був спущений на воду перший бронекатер ВМСУ в Азовському морі «Лубни» (проект Гюрза-М)», - написав Лавренюк.

    Він додав, що вже найближчим часом бронекатер «буде не один».

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    Азовське море буде захищати український бронекатер «Лубни» (фото)
    Азовське море буде захищати український бронекатер «Лубни» (фото)
    Азовське море буде захищати український бронекатер «Лубни» (фото)
    Фото: Facebook Юрія Лавренюка

    Як відомо, останнім часом Росія затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти на Азовському морі, фактично блокуючи цей канал торгівлі. Українські прикордонники повідомили, що росіяни «почали жорстку політику затримання і огляду суден» у Керченській протоці.

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