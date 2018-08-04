Експерт розповів, як Росія збиткується над суднами, які йдуть до портів Маріуполя і Бердянська



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«День простою обходиться в суму від 10 до 50 тисяч доларів», - повідомив Андрій Клименко

Експерт неурядової організації «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко, головний редактор сайту BlackSeaNews, прогнозує наступний етап збройної агресії з боку РФ. Об'єктами, на його думку, стануть, перш за все, порти Маріуполь і Бердянськ.

Про це говориться в матеріалі видання «Новая газета».

«З 17 травня пішла кампанія затримання суден (росіянами. – Ред.) безпосередньо в Азовському морі. І якщо спочатку ніби був привід, що 21-23 травня стартували навчання зі стрільбами, та міністерство оборони Росії оголосило закритим район поблизу Бердянська, то потім навчання закінчилися, а перевірки залишилися. Ми ведемо облік», - зазначив Клименко.

Згідно з даними, отриманими експертами «Майдану закордонних справ», Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і сайту BlackSeaNews, тільки в липні російські прикордонники провели затримання 62 суден в Керченській протоці по маршруту з Чорного в Азовське море. Безпосередньо в Азовському морі в цей період затримали 85 суден, в тому числі 48 навантажених.

Дорога назад, з Азовського в Чорне море перед Керченською протокою, в липні обійшлася затриманням 62 суднам. З 17 травня по 31 липня такі «операції» відбувалися і на відстані ближче 12 миль від українського узбережжя. У минулому місяці тут затримали 13 суден.

«З червня додався новий етап: довгі очікування дозволів на прохід Керченською протокою. Середній час очікування на прохід в Азовське море - близько доби. Зате більшість українських суден, які слідують в зворотному напрямку, стоять по дві-три доби. Чому? Тому що вже з вантажем. Терміни доставки «летять», зриваються дати наступних рейсів, дезорганізується система морського бізнесу. Рахуємо збиток. Судно прийшло з вантажем, стоїть на якорі, двигун не вимкнений, витрачає набагато більше енергії, ніж те, що на баласті. День простою, в залежності від розміру судна і ще цілого ряду факторів, обходиться в суму від 10 до 50 тисяч доларів», - повідомив експерт.

На думку Клименка, все робиться для того, щоб «відвадити судновласників від укладення договорів на роботу з портами Маріуполя і Бердянська».