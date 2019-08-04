Балуха в російській колонії помістили в штрафний ізолятор



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Український політв'язень, кримчанин Володимир Балух

Балуха закрили в ШІЗО 30 липня, він пробуде там 15 діб

Українського активіста з Криму Володимира Балуха, який раніше скаржився на сильний біль у тілі, в російській колонії № 4 міста Торжок знову помістили в штрафний ізолятор.

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Як повідомляється, Балуха закрили в ШІЗО 30 липня, він пробуде там 15 діб.

Як зазначають правозахисники, за чотири місяці перебування Володимира Балуха в колонії Торжка його вшосте закривають в ШІЗО, «намагаючись зламати» крили в ШІЗО 30 липня, він пробуде там 15 діб.

Володимир Балух почав голодування через нелюдські умови утримання в російській виправній колонії, зокрема перебування понад два місяці в штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом.

Після задоволення вимоги політв’язня він припинив голодування. 5 липня в колонії № 4 міста Торжок (Росія) його відвідав український консул.

Як повідомлялося, 18 липня стан Балуха погіршився: болять нирки, посилилися набряки.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.