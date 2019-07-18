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    Стан Балуха погіршився: болять нирки, посилилися набряки

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    Політв'язень Володимир Балух - Стан Балуха погіршився: болять нирки, посилилися набряки
    Політв'язень Володимир Балух

    Адвокат повідомила, що неможливо доставити Балуху необхідні після голодування продукти, оскільки їх передача тепер дуже обмежена у зв’язку з переведенням українця в приміщення камерного типу

    В ув’язненого в Росії кримського активіста Володимира Балуха в колонії погіршився стан здоров’я, але діагноз йому досі не поставили. Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка 17 липня відвідала українця, передає «Кримська правозахисна група».

    За даними адвоката, у Балуха болять нирки, посилилися набряки, але незалежного лікаря і психолога, про допуск яких раніше заявляв Балух, до нього в колонію досі не пускають.

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    Ольга Дінзе повідомила, що неможливо доставити Балуху необхідні після голодування продукти, оскільки їх передача тепер дуже обмежена у зв’язку з переведенням українця в приміщення камерного типу.

    «Нам вдалося тільки передати йому нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск фахівців лікаря і психолога в колонію, а також встановлюємо обставини, пов’язані з громадянством Балуха», — розповіла адвокат.

    Днями адвокат повідомляла про «незадовільний» стан політв’язня Балуха.

    Як повідомлялося, Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ.

    Нагадаємо, 27 червня Балух, який відбуває покарання в колонії Тверській області Росії, знову оголосив голодування через «нелюдські умови утримання».

    5 липня український активіст припинив голодування.

    Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.

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