Балуху, який голодує в Криму, обмежили можливість ознайомлення зі справою



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Володимир Балух

Балух 152 дні голодує в анексованому Криму

Українському активісту Володимирові Балуху, який 152 дні голодує в анексованому Криму, обмежили можливість ознайомлення зі змістом кримінальної справи, за якою раніше йому винесли вирок.

Про це 17 серпня у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Зокрема, за його інформацією, вже складений акт, де Балух написав свою незгоду з такими діями.

«У них є бажання швидко засудити (в апеляції – ред.) і видворити Балуха за межі Криму», – сказав Чийгоз.

Раніше повідомлялося, що адміністрація СІЗО у Сімферополі ігнорує важкий стан політв'язня Балуха.

Як відомо, Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.

Нагадаємо, в Криму підконтрольний РФ Роздольненський районний суд засудив українського активіста Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу 10 тис. руб. (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. У вироку суддя озвучила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з «неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами».