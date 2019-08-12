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    Банда у Мексиці розстріляла відвідувачів більярдного клубу

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    Відповідальності за напад у Ірапуто ніхто на себе не взяв

    У Мексиці озброєне угруповання напало на більярдний клуб в місті Ірапуто            (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули восьмеро людей, ще троє отримали поранення.

    Про це повідомляє El Universal.

    За інформацією видання, інцидент стався близько 22:00 годин за місцевим часом.

    Зазначається, що нападники діяли дуже швидко, вони обстріляли кількох людей, що перебували за більярдними столами.

    За даними видання, дві людини померли по дорозі в лікарню, ще двоє померли вже в медичному закладі. Серед постраждалих - двоє неповнолітніх.

    Поліції поки не вдалося затримати нападників.

    Нагадаємо, раніше мексиканські поліцейські виявили у різних місцях міста Уруапан у західному штаті Мічоакан тіла 19 осіб. Дев'ять були повішені на мосту, ще сім кинуті на дорозі і ще троє в іншому місці.

     

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