Банда у Мексиці розстріляла відвідувачів більярдного клубу



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Відповідальності за напад у Ірапуто ніхто на себе не взяв

У Мексиці озброєне угруповання напало на більярдний клуб в місті Ірапуто (штат Гуанахуато), в результаті чого загинули восьмеро людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє El Universal.

За інформацією видання, інцидент стався близько 22:00 годин за місцевим часом.

Зазначається, що нападники діяли дуже швидко, вони обстріляли кількох людей, що перебували за більярдними столами.

За даними видання, дві людини померли по дорозі в лікарню, ще двоє померли вже в медичному закладі. Серед постраждалих - двоє неповнолітніх.

Поліції поки не вдалося затримати нападників.

Нагадаємо, раніше мексиканські поліцейські виявили у різних місцях міста Уруапан у західному штаті Мічоакан тіла 19 осіб. Дев'ять були повішені на мосту, ще сім кинуті на дорозі і ще троє в іншому місці.