Війни наркокартелів: у Мексиці на мосту повісили і розстріляли 19 людей



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Картелі воюють як із владою, так і між собою за сфери впливу і маршрути доставки наркотиків Фото: spokesman

Частина жертв були застрелені, частина - роздягнені, тіло однієї жертви (імовірно, жінки) розчленували

Мексиканські поліцейські виявили у четвер у різних місцях міста Уруапан у західному штаті Мічоакан тіла 19 осіб. Дев'ять були повішені на мосту, ще сім кинуті на дорозі і ще троє в іншому місці.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

На мосту був вивішений банер із помітними ініціалами картелю «Халіско - Нове покоління» і погрозою на адресу наркокартелю-супернику «Віагра».

«Будь патріотом, убий Віагру», - свідчив напис на банері.

Як зазначається, частина жертв були застрелені, частина - роздягнені, тіло однієї жертви (імовірно, жінки) розчленували.

Генпрокурор штату Адріан Лопес Соліс зазначив, що цей випадок став ще одним епізодом у жорстокій війні наркокартелів. Вони воюють як із владою, так і між собою за сфери впливу і маршрути доставки наркотиків.