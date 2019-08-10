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    У світі

    Війни наркокартелів: у Мексиці на мосту повісили і розстріляли 19 людей

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    Картелі&nbsp;воюють як із владою, так і між собою за сфери впливу і маршрути доставки наркотиків - Війни наркокартелів: у Мексиці на мосту повісили і розстріляли 19 людей
    Картелі воюють як із владою, так і між собою за сфери впливу і маршрути доставки наркотиків
    Фото: spokesman

    Частина жертв були застрелені, частина - роздягнені, тіло однієї жертви (імовірно, жінки) розчленували

    Мексиканські поліцейські виявили у четвер у різних місцях міста Уруапан у західному штаті Мічоакан тіла 19 осіб. Дев'ять були повішені на мосту, ще сім кинуті на дорозі і ще троє в іншому місці.

    Про це повідомляє агентство Associated Press.

    На мосту був вивішений банер із помітними ініціалами картелю «Халіско - Нове покоління» і погрозою на адресу наркокартелю-супернику «Віагра».

    «Будь патріотом, убий Віагру», - свідчив напис на банері.

    Як зазначається, частина жертв були застрелені, частина - роздягнені, тіло однієї жертви (імовірно, жінки) розчленували.

    Генпрокурор штату Адріан Лопес Соліс зазначив, що цей випадок став ще одним епізодом у жорстокій війні наркокартелів. Вони воюють як із владою, так і між собою за сфери впливу і маршрути доставки наркотиків.

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