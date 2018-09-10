Банкір Курченка і екс-регіонал Кацуба вже не в розшуку



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За інформацією ЗМІ, ще кілька місяців тому Динник був у базі розшуку МВС

Екс-депутат Партії регіонів Сергій Кацуба, який причетний до справи так званих «вишок Бойка», не перебуває в розшуку.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит видання Insider.

Крім того, у Нацполіції повідомили, що в розшуку наразі не перебуває і екс-голова правління «Брокбізнесбанку» Сергія Курченка Олександр Динник.

«Відповідно до відомостей департаменту інформаційно-аналітичної підтримки НП України, Динник О.В. 1984 р.н та Кацуба С.В. 1978 р.н. на цей час в розшуку не перебувають», - заявили у Національній поліції.

Щоб дізнатися про причини зняття з розшуку, в Нацполіції порадили журналістам звернутися до ГПУ. А у Генпрокуратурі натомість відмовилися відповідати на запитання, пославшись на таємницю слідства.

Як відомо, Кацубу оголосили у розшук у 2015 році. Його, як і молодшого брата Олександра, підозрювали у привласненні, розтраті чи заволодінні майном «Нафтогазу» шляхом зловживання службовим становищем.

Динник був оголошений у розшук восени 2014 року. Йому інкримінували скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За інформацією ЗМІ, ще кілька місяців тому Динник був у базі розшуку МВС.

Як відомо, Динник був одним з фігурантів передачі грошей від Курченка Михайлу Саакашвілі, через що останнього видворили з України.

Нагадаємо, за даними Генпрокуратури, Саакашвілі співпрацював з поплічниками колишнього президента Віктора Януковича (насамперед - зі Сергієм Курченком), щоб захопити державну владу в Україні.

Генпрокуратура повідомляла, що зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. Автентичність голосів Сергія Курченка та Михайла Саакашвілі на приведених аудіодоказах, за даними ГПУ, підтверджена експертизою.