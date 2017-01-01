Луценко розповів про отримання оточенням Саакашвілі близько $500 тис від Курченка
- Сьогодні, 12:51
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Генпрокурор заявив, що спільна операція СБУ та ГПУ мала на меті зрив плану реваншу прокремлівських сил в Україні
Генеральна прокуратура України зафіксувала отримання оточенням екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі близько $0,5 млн. США від бізнесмена Сергія Курченка для проведення фінансування мітингів в Україні задля захоплення державної влади. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
«Нами зафіксовано отримання з російського боку до оточення Саакашвілі близько $0,5 млн., приблизно половину суми якої було вручено Северіону Донгадзе під контролем українських спецслужб. Тобто, з переписуванням номерів купюр і фіксацією самої операції передачі», - сказав він.
За його словами, встановлено, що особа, наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Донгадзе за узгодженням із Саакашвілі звернувся через довірену особу до Сергія Курченка з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів організованого злочинного угруповання.
За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.
ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.
Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.
Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.
Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.
Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.
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