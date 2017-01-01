Луценко розповів про отримання оточенням Саакашвілі близько $500 тис від Курченка

Генпрокурор заявив, що спільна операція СБУ та ГПУ мала на меті зрив плану реваншу прокремлівських сил в Україні

Генеральна прокуратура України зафіксувала отримання оточенням екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі близько $0,5 млн. США від бізнесмена Сергія Курченка для проведення фінансування мітингів в Україні задля захоплення державної влади. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генпрокурор заявив, що спільна операція СБУ та ГПУ мала на меті зрив плану реваншу прокремлівських сил в Україні

Генеральна прокуратура України зафіксувала отримання оточенням екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі близько $0,5 млн. США від бізнесмена Сергія Курченка для проведення фінансування мітингів в Україні задля захоплення державної влади. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Нами зафіксовано отримання з російського боку до оточення Саакашвілі близько $0,5 млн., приблизно половину суми якої було вручено Северіону Донгадзе під контролем українських спецслужб. Тобто, з переписуванням номерів купюр і фіксацією самої операції передачі», - сказав він.

За його словами, встановлено, що особа, наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Донгадзе за узгодженням із Саакашвілі звернувся через довірену особу до Сергія Курченка з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів організованого злочинного угруповання.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Читайте також матеріал: Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)