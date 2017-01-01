Саакашвілі співпрацював з «бандою Януковича-Курченка» для захоплення влади в Україні - Луценко

Луценко розповів, що з українськими правоохоронцями співпрацювали декілька українців, які перебували на території Москви

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні. Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко. Він зазначив, що спільна операція СБУ та ГПУ мала на меті зрив плану реваншу прокремлівських



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Луценко розповів, що з українськими правоохоронцями співпрацювали декілька українців, які перебували на території Москви

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Про це під час брифінгу заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він зазначив, що спільна операція СБУ та ГПУ мала на меті зрив плану реваншу прокремлівських сил в Україні. Це стосується співпраці низки політиків, зокрема Саакашвілі, з членами оргазінованого злочинного угрупування Януковича, в першу чергу Сергія Курченка.

«За їхні гроші Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні, а також сприяння членам банди Януковича-Курченка у зупиненні їхнього кримінального переслідування та повернення їм влади над їхніми активами», - наголосив Луценко.

Луценко розповів, що з українськими правоохоронцями співпрацювали декілька українців, які перебували на території Москви і дали закриті свідчення в межах цього кримінального провадження.

«Саме їхня діяльність дозволила нам сьогодні оприлюднити і аудіо- та відеодокази фінансування діяльності Саакашвілі з боку Сергія Курченка та інших членів злочинної організації, безпосередньо пов’язаної з Федеральною службою безпеки Російської Федерації», - додав Генпрокурор.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко заявив, що у правоохоронців є інформація про те, що акції протесту Саакашвілі фінансував Сергій Курченко.

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