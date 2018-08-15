«Батьківщина» у квітні-червні витратила рекордну суму на рекламу



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Юлія Тимошенко

Телеканал «Інтер» отримав 1 млн. в якості оплати за виступ Тимошенко

У ІІ кварталі ВО «Батьківщина» витратила рекордну суму коштів на оплату рекламних матеріалів. Упродовж квітня-червня на пропагандистську діяльність було спрямовано 24,8 млн. грн. або 78% коштів від загальних витрат за квартал.

Найбільше коштів, 20,8 млн., партія спрямувала на розміщення реклами на телебаченні. Гроші було перераховано не напряму телеканалам, а рекламним агентсвам, що із ними співпрацюють, пише Комітет виборців України. Так, ТОВ «Старлайт Бренд Контент» було перераховано понад 12 млн., ТОВ «Глобал Медіа Груп» – 6 млн. Діяльність цих компаній пов’язують із такими телеканалами як ICTV, СТБ, Новий Канал та ін. Також 3,7 млн. було витрачено на зовнішню рекламу (білборди, сітілайти). Ще 200 тис. пішло на рекламу на радіо.

Більшість матеріалів було оплачено за власні кошти партії. У ІІ кварталі «Батьківщина» зафіксувала рекордні внески на рахунки партії – 23,2 млн. грн. (із них 21,9 млн. – від фізичних осіб, 1,3 млн. – від юридичних осіб). Для порівняння: у І кварталі внески грошовими коштами склали 0 грн. Це також більше, ніж партія отримала за весь 2017 рік (за даними НАЗК за рік партія показала 9,2 млн. внесків).

Однак частину витрат партія покрила за рахунок коштів, отриманих із Державного бюджету України. Так, за державні кошти було оплачено низку виступів на центральних телеканалах. Зокрема, ПрАТ «Телеканал «Інтер» отримав 1 млн. в якості оплати за виступ Юлії Тимошенко.

Такі витрати стали рекордними для партії. Загалом в ІІ кварталі партія витратила майже у вісім разів більше коштів, ніж у попередньому кварталі: у ІІ кварталі витрачено 31,9 млн., у І кварталі – 4,2 млн. Також у квітні-червні партія офіційно витратила більше коштів, ніж за весь 2017 рік (31,9 млн. та 30,5 млн. відповідно).

Ймовірно, більшість коштів було витрачено в рамках інформаційної кампанії із презентації «Нового курсу» Юлії Тимошенко.