Стало відомо, у скільки мільйонів Тимошенко обійшовся її «Новий курс»



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Найбільше в партії витратили на рекламу на телебаченні та радіо - 17,4 мільйони гривень

У квітні-червні партія ВО «Батьківщина» витратила 32 мільйони гривень, з яких 22 мільйони пішло на презентацію «Нового курсу України» - розміщення білбордів, реклами на телебаченні й радіо.

Про це повідомляє Громадський рух «Чесно» з посиланням на дані фінансового звіту, розміщеного на сайті «Батьківщини».

Зазначається, що лише обслуговування заходу та оренда приміщення під час презентації «Нового курсу» обійшлися «Батьківщині» в 1,25 млн грн. Так, понад 700 тисяч гривень партія витратила на оренду виставкового комплексу «Експо Плаза», 175 тисяч на кейтерінг (харчування), та ще 350 тисяч на організацію заходу, звукове обладнання, відеотрансляцію тощо.

На друк та розміщення зовнішньої реклами було витрачено майже 4 мільйони. Найімовірніше, йдеться про розміщення білбордів та сітілайтів із анонсом презентації «Нового курсу», який відбувся 15 червня.

Однак, найбільше в партії витратили на рекламу на телебаченні та радіо - 17,4 мільйони гривень. Саме стільки перерахувала партія медіаорганізаціям напередодні презентації «Нового курсу» та за наступні два тижні після неї.

Левову частку цієї суми партія перерахувала компанії «Старлайт бренд контент» (11,5 млн) та «Глобал медіа груп» (5,7 млн).

Загалом, на рекламу в другому кварталі в партії витратили понад 21 мільйон гривень, зокрема, телеканал «Інтер» отримав у квітні від «Батьківщини» 1,1 млн.

«Найімовірніше, промоція «Нового курсу» обійшлася партії ще дорожче, оскільки звіт охоплює період з квітня по червень 2018 року, а у липні по всій країні з’явилася нова хвиля зовнішньої реклами від Юлії Тимошенко», - зауважили активісти.

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