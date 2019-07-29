Батько Гандзюк розповів, що він зустрічався із Зеленським



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Катерина Гандзюк із батьком

Віктор Гандзюк повідомив, що зустріч із президентом Зеленським «була обнадійливою»

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив в інтерв’ю ВВС Україна.

«Ми зустрічалися з Зеленським. У попереднього президента бракувало політичної волі. Після зустрічі з новим президентом думаю, що йому у цьому напрямку політичної волі не бракує», - сказав Віктор Гандзюк.

Батько активістки додав, що зустріч із президентом «була обнадійливою».

Подробиць Гандзюк не уточняв, бо, за його словами, «зустріч була не для піару».

Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.