Вбивство Гандзюк: Генпрокуратура призупинила розслідування проти Мангера і Левіна



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Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер

ГПУ просить утриматися від необґрунтованого нагнітання напруженості навколо кримінального провадження та надання суб'єктивних коментарів діям слідчих і прокурорів

Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

Повідомляється, що в зв'язку з розшуком громадянина Левіна, якому оголошено про підозру в заподіянні смертельно-тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, Генпрокуратура призупинила розслідування справи.

Крім того, українськими правоохоронцями спрямовано запити про міжнародно-правову допомогу в іноземні держави.

Також наголошується, що триває розслідування відносно інших можливих співучасників злочину в рамках справ, відкритих за фактами зловживань посадових осіб службовим становищем і з приводу підпалу лісу в Херсонській області.

Генпрокуратура просить утриматися від необґрунтованого нагнітання напруженості навколо кримінального провадження та надання суб'єктивних коментарів діям слідчих і прокурорів.