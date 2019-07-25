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    Вбивство Гандзюк: Генпрокуратура призупинила розслідування проти Мангера і Левіна

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    Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер - Вбивство Гандзюк: Генпрокуратура призупинила розслідування проти Мангера і Левіна
    Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер

    ГПУ просить утриматися від необґрунтованого нагнітання напруженості навколо кримінального провадження та надання суб'єктивних коментарів діям слідчих і прокурорів

    Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

    Повідомляється, що в зв'язку з розшуком громадянина Левіна, якому оголошено про підозру в заподіянні смертельно-тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, Генпрокуратура призупинила розслідування справи.

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    Крім того, українськими правоохоронцями спрямовано запити про міжнародно-правову допомогу в іноземні держави.

    Також наголошується, що триває розслідування відносно інших можливих співучасників злочину в рамках справ, відкритих за фактами зловживань посадових осіб службовим становищем і з приводу підпалу лісу в Херсонській області.

    Генпрокуратура просить утриматися від необґрунтованого нагнітання напруженості навколо кримінального провадження та надання суб'єктивних коментарів діям слідчих і прокурорів. 

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює найближчих родичів голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у фінансуванні проживання за кордоном кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

    Нагадаємо, 24 квітня голові Херсонської обласної ради прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

    Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

    Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

    Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць. 

    11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

    Нагадаємо, раніше батько Гандзюк висловив обурення у зв’язку з м’якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

    6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив п'ятьох колишніх учасників антитерористичної операції за вбивство Гандзюк.

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