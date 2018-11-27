Батько Гриба розказав, як пройшло побачення Павла з матір’ю в СІЗО



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Батько українця Ігор Гриб повідомив, що його сина «продовжують тримати в інформаційному вакуумі»

Співробітники слідчого ізолятора у Ростові-на-Дону забрали в українського політв’язня Павла Гриба замітки і матеріали, які він підготував для виступу у суді. Також він не отримує листи, які йому пишуть рідні.

Про це розповів батько українця Ігор Гриб після того, як його дружина побачилася з Павлом у СІЗО.

«Проходило побачення в СІЗО у невеличкій кімнаті за тонованим склом. Там видно контур людини, з якою ти розмовляєш. Розмова відбувається через телефонну слухавку. Тобто, немає ніякого контакту. Паша далі листи не отримує. Тобто, продовжують його тримати в інформаційному вакуумі. Плюс до того, він готувався до процесу: почав писати замітки виступу і так далі. В нього це все забрали в СІЗО в Ростові», - повідомив батько.

За його словами, у четвер і п’ятницю відбудуться чергові засідання суду у Ростові-на-Дону.

Раніше повідомлялося, що подруга мешканки Сочі Тетяни Єршової Марія Юрістова частково відмовилася від своїх попередніх свідчень на суді у справі Гриба, спростувавши версію обвинувачення. Єршова і Гриб не обговорювали плани теракту і політика не була основною темою їхніх розмов, заявила свідок.

Як відомо, за даними російського слідства, з березня по травень 2017 року, перебуваючи в Україні, Гриб листувався в інтернеті зі старшокласницею із Сочі. Слідство вважає, що Гриб переконував дівчину закласти саморобний вибуховий пристрій і привести його в дію на випускному вечорі 30 червня 2017 року. Після теракту він, за матеріалами справи, рекомендував школярці виїхати з території Росії.

Гриба затримали 24 серпня 2017 року в білоруському місті Гомелі. Українець повністю заперечив у суді пред’явлені йому обвинувачення.

Джерело: УНН