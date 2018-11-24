Подруга дівчини, з якою листувався Гриб, дала свідчення в суді на користь українця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Марії Юрістової, Тетяна Єршова спілкувалася в інтернеті з українцем Павлом Грибом, починаючи з 2016 року

Подруга мешканки Сочі Тетяни Єршової Марія Юрістова частково відмовилася від своїх попередніх свідчень на суді у справі українця Павла Гриба, спростувавши версію обвинувачення. Єршова і Гриб не обговорювали плани теракту і політика не була основною темою їхніх розмов, заявила свідок.

Про це повідомляє видання «Кавказький вузол».

Зазначається, що на засіданні 23 листопада суд планував завершити розпочатий раніше допит ключового свідка, однак Тетяна Єршова захворіла, і її допит було вирішено відкласти до наступного засідання. Замість Єршової суд допитав ще одного свідка звинувачення - 18-річну уродженку Сочі Марію Юрістову, яка нині живе в Ростові-на-Дону і вчиться в одному з вузів міста.

Відповідаючи на питання обвинувача, Юрістова представилася суду «найкращою подругою» Тетяни Єршової. За словами дівчини, вони з Єршовою познайомилися в 2014 році на заняттях в сочинській художній школі.

Свідок повідомила, що Єршова з 2016 року спілкувалася в інтернеті з жителем України Павлом Грибом. Як стверджує Юрістова, листування її подруги з Грибом носило в основному романтичний характер, про політичні моменти цього листування вона нічого згадати не змогла. «В основному, вона (Єршова. - Ред.) розповідала мені про милі моменти, наприклад, як вони бажають один одному доброго ранку і на добраніч. Політику не обговорювали», - запевнила свідок.

Єдиним негативним моментом в спілкуванні своєї подруги з Грибом Юрістова назвала зміну планів дівчини: до знайомства з українцем Тетяна хотіла вступити до університету, а коли познайомилася з Грибом, висловила бажання виїхати в Україну, пояснила свідок.

Нагадаємо, матері українського політв'язня Павла Гриба дозволили друге за 15 місяців побачення з сином. Марія Гриб зустрінеться з сином 26 листопада.

Як відомо, за даними російського слідства, з березня по травень 2017 року, перебуваючи в Україні, Гриб листувався в інтернеті зі старшокласницею із Сочі. Слідство вважає, що Гриб переконував дівчину закласти саморобний вибуховий пристрій і привести його в дію на випускному вечорі 30 червня 2017 року. Після теракту він, за матеріалами справи, рекомендував школярці виїхати з території Росії.

Гриба затримали 24 серпня 2017 року в білоруському місті Гомелі. Українець повністю заперечив у суді пред’явлені йому обвинувачення.